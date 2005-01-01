Ляшко заступился за русский язык и призвал к расстрелам на Украине

Кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, возглавляющий «Радикальную партию», выступил против того, чтобы в стране запрещали изучение и использование русского языка.

«Если человек изучает русский, арабский, немецкий, французский – на здоровье, изучай», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на NewsOne.

Как заявил Ляшко, «чем больше языков знаешь, тем лучше».

«А что это такое: запретить все языки изучать, кроме украинского?» – сказал он, добавив, что чиновники обязаны говорить на госязыке, то есть на украинском.

Ляшко заявил, что в октябре планирует провести референдум по вопросу возобновления смертной казни за коррупцию среди депутатов и чиновников. Он призывает «расстрелять и показать на NewsOne с утра до вечера, 10 раз».

«Чтобы другим неповадно было», – сказал он.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Напомним, Ляшко не входит в число лидеров президентской гонки. Однако лидер рейтинга Владимир Зеленский также заявил, что притеснять русский язык недопустимо.

Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного Рада приняла в первом чтении 4 октября.

По нему необходимо использовать только украинский язык, а следить за его исполнением должны «языковые инспекторы».

28 февраля Верховная рада приступила к рассмотрению законопроекта во втором чтении.