Экраноплан для движения по магистральным рекам начали разрабатывать в России

Центральный аэрогидродинамический институт им. Жуковского разрабатывает экраноплан с шасси на воздушной подушке для круглогодичного движения по магистральным рекам, сообщает ЦАГИ.

Экраноплан должен будет осуществлять взлет-посадку со льда, торосов, мелководья, элементарно подготовленных грунтовых площадок, пишет «Авиация России».

Прототипом новой разработки стал пассажирский экраноплан «Ракета-2».

Сначала разработали прототипы на 20, 50 и 100 пассажиров, а также двухместный учебно-тренировочный прототип. В основном исполнении экраноплан рассчитан на 20 пассажиров.

Затем создали динамически подобную модель аппарата. Конструкция шасси состоит из двух надувных баллонов, носового ограждения и кормового отклоняемого щитка.

В 2019 году ЦАГИ хочет проверить аэродинамические характеристики модели при взлете и посадке, а также осуществить экспериментальное исследование в опытном бассейне.

Экраноплан планируется использовать для перевозки грузов и пассажиров, медицинских и спасательных целей.

Ожидается, что длина экраноплана составит 20 м, размах крыла – 11 м, вес – 10 т. Скорость не должна превышать 180–200 км/ч.