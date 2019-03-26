БМД и внедорожник столкнулись в Туле

В Туле произошло столкновение боевой машины десанта (БМД) и Land Rover: внедорожник получил механические повреждения, а военная техника не пострадала.

Авария произошла ночью на улице Октябрьской. Боевые машины десанта не редкость на дорогах Зареченского округа Тулы, так как в конце улицы расположен 51-й полк Тульской 106-й дивизии ВДВ, а в южной части – штаб и казармы дивизии, сообщает «Российская газета». Иногда десантники перегоняют свою технику по ночам, чтобы не нарушать движение транспорта.

Позже в соцсетях появилось видео ДТП, на котором видно, что внедорожник пытался встроиться в армейскую колонну, но БМД врезалась в Land Rover сзади. Оба транспортных средства двигались в одном направлении.

В полиции факт ДТП с участием «гусеничного транспортного средства» подтвердили, детали происшествия выясняются.

Ранее в Сеть попало видео падения самоходной артиллерийской установки.