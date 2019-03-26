Названы регионы с самым высоким уровнем занятости

Данные об уровне занятости населения в разных российских регионах приводит Росстат.

По данным Росстата на начало 2019 года Чукотский автономный округ стал лидером в рейтинге уровня занятости населения, там трудоустроены 77,2% граждан в возрасте от 15 до 72 лет, сообщает RT.

На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ (75,6%), далее Москва (74,6%), Санкт-Петербург (73,7%) и Магаданская область (73%).

Наименьшие показатели в Курганской области (55%), Дагестане (54,7%), Ингушетии (54%), Карачаево-Черкесии (50%) и Республике Тыва (49,4%).

А общий показатель занятости по России в период с ноября 2018 по январь 2019 года составил 65,2%.

Ранее сообщалось, как обстоят дела с уровнем безработицы в регионах России.