Эксперт объяснил «победу домохозяйки» на выборах мэра в Иркутской области

«То, что «кухарка способна управлять государством», и «домохозяйка победила в неравной схватке с партийным боссом» – это из разряда сконструированных мемов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Старовойтов, комментируя победу 28-летней Анны Щёкиной на выборах мэра Усть-Илимска (Иркутская область). На деле для Щёкиной была организована активно проведенная избирательная кампания, подчеркнул эксперт.

«Во-первых, не такая уж она домохозяйка. Она активист местного отделения ЛДПР, и для того, чтобы принять участие в выборах, надо совершить набор определенных юридических и организационных действий. Она вела крепкую избирательную компанию, манипулируя теми общественными настроениями, которые сформированы сейчас в Иркутской области», – отметил политолог Сергей Старовойтов.

Напомним, в понедельник стало известно, что 28-летняя Анна Щёкина, выдвинутая выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина. В прессе ее победа преподносится как «победа домохозяйки».

«Но мы понимаем, что она не просто человек с улицы – «мыла посуду, нянчила детей, пошла и победила на выборах». Во-первых, у нее есть хороший бизнес. Она действительно имеет непосредственное отношение к коммунальному бизнесу и к деятельности управляющих компаний. Во-вторых, ее поддерживал местный истеблишмент, у нее все было в порядке с деньгами, с локальной поддержкой, и с технологиями. То есть она победила на технологиях. Ситуация гораздо сложнее, чем ее сейчас пытаются представить», – указал Старовойтов.

С другой стороны, констатирует эксперт, команда кандидата от «Единой России» допустила ошибку на политтехнологическом уровне.

«Кандидат Зацепин фактически ничего не делал, потому что думал, что бренд «Единая Россия» позволит ему победить и так. Но не вышло», – констатирует Старовойтов. Если в целом по стране кандидаты-единороссы ведут активные избирательные кампании, построенные на взаимодействии с населением, то команда Зацепина во-первых, понадеялась на бренд, и во-вторых, не учла специфики Иркутской области.

«Как известно, губернатор региона – коммунист. Сейчас там протестные и антивластные настроения, которые продуцируются самой системой власти. Имеет место противостояние между главой области, выдвиженцем КПРФ Сергеем Левченко и председателем областного парламента, Сергеем Соколом, который возглавляет областную организацию «Единой России», – отметил Старовойтов.

«В Иркутске за счет этой особенности политического ландшафта надо было работать лучше. А этим пренебрегли, – констатирует политолог. – Насколько я понимаю, ошибки были даже на уровне конфигурации кампании. Они позволили остаться одному представителю у власти и одному представителю оппозиции, которая соответственно намагнитила на себя весь протест и победила».