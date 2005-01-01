Американские СМИ объявили о значительной политической победе Трампа

Американское издание The New York Times прокомментировало публикацию доклада по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, назвав завершение этой истории значительной политической победой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Выводы [по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера] принесли президенту [США Дональду Трампу] значительную политическую победу, которую он практически сразу начал воспевать», – цитирует ТАСС издание.

«Нет сговора, нет препятствий, полное и окончательно оправдание. Сохраним Америку великой!» – написал Трамп в своем Twitter после публикации доклада по итогам расследования Мюллера.

Тем временем команда юристов Трампа объявила, что американский лидер по итогам расследования Мюллера полностью оправдан.

«Как мы утверждали с самого начала, не было никакого сговора [избирательного штаба Трампа с Москвой] и никаких препятствий [правосудию со стороны президента] <...> Это полное и окончательное оправдание президента», – говорится в заявлении адвокатов.

Напомним, в минувшую пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы. В воскресенье генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу выводы Мюллера. В документе говорится, что Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией.

После этого глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.