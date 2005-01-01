Американские СМИ объявили о значительной политической победе Трампа

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25 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 01:47  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не бояться показаться смешным – вот высшая свобода

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Сегодня к Николаю Бердяеву принято относиться иронично. В наше прагматическое время он – со своими выкриками, призывами и формулами – выглядит неуместно. Но самого Бердяева это вряд ли смущало. Только свобода, только хардкор! Подробности...

Нераскрытый секрет побега Гарри Гудини

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Он освобождался от наручников, кандалов и смирительных рубашек, вися для пущего эффекта вниз головой с небоскреба, из стеклянных резервуаров с водой, помещенных в деревянный ящик, опутанный для надежности цепями. Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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            Американские СМИ объявили о значительной политической победе Трампа

               25 марта 2019, 00:57
            Фото: Cheriss May/ZUMA/
            Global Look Press
            Текст: Антон Никитин

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            Американское издание The New York Times прокомментировало публикацию доклада по итогам расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера, назвав завершение этой истории значительной политической победой президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

            «Выводы [по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера] принесли президенту [США Дональду Трампу] значительную политическую победу, которую он практически сразу начал воспевать», – цитирует ТАСС издание.

            «Нет сговора, нет препятствий, полное и окончательно оправдание. Сохраним Америку великой!» – написал Трамп в своем Twitter после публикации доклада по итогам расследования Мюллера.

            Тем временем команда юристов Трампа объявила, что американский лидер по итогам расследования Мюллера полностью оправдан.

            «Как мы утверждали с самого начала, не было никакого сговора [избирательного штаба Трампа с Москвой] и никаких препятствий [правосудию со стороны президента] <...> Это полное и окончательное оправдание президента», – говорится в заявлении адвокатов.

            Напомним, в минувшую пятницу спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование приписываемого России вмешательства в американские выборы. В воскресенье генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу выводы Мюллера. В документе говорится, что Мюллер не обнаружил сговор между избирательным штабом Трампа и Россией.

            После этого глава Белого дома призвал изучить роль демократов в незаконном расследовании против президента США.


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