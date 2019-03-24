Патрушев рассказал об используемых на Украине технологиях искажения голосования

На Украине уже создаются возможности для искажения результатов голосования на выборах президента, считает секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев.

«Уже сейчас, в предвыборный период, применяются технологии искажения результатов голосования. Созданы беспрецедентные возможности по использованию персональных данных из реестра избирателей – жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в Россию украинских трудовых мигрантов, которые не смогут ни проголосовать, ни опротестовать неправомерное использование их голосов», – сказал Патрушев в интервью газете «Известия».

Он также отметил, что проводимые Порошенко популистские акции не принесут ему поддержки избирателей, так как у народа Украины его фигура ассоциируется с активизацией национал-экстремистских формирований, массовыми нарушениями прав человека и свободы вероисповедания, коррупционными скандалами, развалом экономики и обнищанием населения.

Патрушев считает, что если Порошенко победит на выборах, это грозит усугублением проблем страны, что в будущем может привести к распаду государства. Также это не приведет к нормализации отношений Украины и России.

«В настоящее время Украина управляется извне, а именно из Вашингтона. Американцы в своих заявлениях утверждают, что они поддержат любого избранного кандидата. Вместе с тем совершенно очевидно, что они ориентируются на Порошенко, выполняющего все указания заокеанских кураторов», – сказал он.

Во вторник опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что почти половина избирателей Украины не проголосовала бы за нынешнего президента страны Петра Порошенко ни при каких обстоятельствах.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял, что в стране происходит подкуп избирателей.