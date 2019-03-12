Аваков раскрыл схему подкупа избирателей на Украине

Взгляд
12 марта, вторник  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Boeing может не пережить новую авиакатастрофу

Бенефициаром трагичной истории с Boeing станет ЕвропаФото: Pascal Rossignol/Reuters
В запрете Китаем эксплуатации новейшего самолета Boeing 737 Max 8 после повторной авиакатастрофы некоторые увидели продолжение торговой войны с США. Однако скорее Китай – одна из немногих стран, кто поступил ответственно в этой непростой ситуации, даже несмотря на собственные убытки. Чем же может закончиться эта история? Подробности...
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В Эстонии решили претендовать на российские земли

В Эстонии мечтают получить «силой отнятые территории» обратно. Или хотя бы компенсации за нихФото: Алексей Смышляев/Интерпресс/ТАСС
Выборы в Эстонии преподнесли немало сюрпризов, а главный из них в том, что в парламенте этой страны теперь собираются принять закон о территориальных претензиях к России, конкретно – на часть Псковской области, включая древний Ивангород. Ради этого эстонцы хотят разорвать пограничный договор с РФ и готовы отступить лишь после выплаты «компенсации». Что происходит? Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Почему Порошенко разонравился националистам

«Национальный корпус» пообещал стать незваной массовкой на митингах Порошенко – и срывать ихФото: SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС
Будучи в Житомире, Петр Порошенко вновь стал грозить нашей стране, обещая нанести ракетные удары по российской глубинке. Так он, похоже, пытался понравиться своему ядерному электорату – крайне правым. Однако его митинг неожиданно заглушил рев «Порошенко за решетку!» из уст пришедших на митинг националистов. Что их так взбесило? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Не надо лезть туда, где вам не рады

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди могут устанавливать в своих клубах совершенно дурацкие правила. Это их клубы. Благовоспитанный, консервативный, патриархальный мужчина, придя в чужой клуб, уважает его правила. Или просто в него не ходит. Подробности...

Россия не может позволить себе потерять Украину

Глеб Простаков, журналист
Нашей стране нужно поддерживать здоровые силы внутри Украины, которые, безусловно, там есть. Можем назвать это народной дипломатией, можем – поддержкой соотечественников, «мягкой силой», как угодно – лишь бы не пассивностью. Подробности...
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Половина американцев уверена, что Трамп – «наш»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
По заданию Кремля «русские хакеры» взломали чей-то сервер. То ли Демократического национального комитета, то ли штаба Хиллари Клинтон. Какая разница, если и так понятно, что это сделали русские? Подробности...
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            Аваков раскрыл схему подкупа избирателей на Украине

            12 марта 2019, 11:25

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране происходит подкуп избирателей.

            Аваков заявил в эфире телеканала ICTV, что на Украине действует следующая схема: «Нанимается один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов. Агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных. Идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата».

            По словам министра, людей, которые выражают готовность, «записывают в списочек», после чего идут в райсовет и говорят представителям власти выделить этим людям по 1 тыс. гривен.

            «При этом бабушкам этим или бедным людям поступает звонок: «Здравствуйте, мы из штаба такого-то, мы свое слово держим, мы ждем, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата». Это происходит по всей стране», – добавил Аваков.

            Подобные случаи зафиксированы в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

            Ранее сообщалось, что в избирательной кампании на Украине зафиксированы масштабные нарушения.

            Кроме того, кандидат в президенты страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сторонников быть крайне внимательными на предстоящих выборах, так как в бюллетене будет кандидат – ее однофамилец.


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