Аваков раскрыл схему подкупа избирателей на Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в стране происходит подкуп избирателей.

Аваков заявил в эфире телеканала ICTV, что на Украине действует следующая схема: «Нанимается один из штабов провластного кандидата, команды, нанимает агитаторов. Агитаторы выбирают сто человек, как правило, самых бедных. Идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата».

По словам министра, людей, которые выражают готовность, «записывают в списочек», после чего идут в райсовет и говорят представителям власти выделить этим людям по 1 тыс. гривен.

«При этом бабушкам этим или бедным людям поступает звонок: «Здравствуйте, мы из штаба такого-то, мы свое слово держим, мы ждем, что вы тоже проголосуете за нашего кандидата». Это происходит по всей стране», – добавил Аваков.

Подобные случаи зафиксированы в Киеве, Одессе, Киевской, Харьковской и Одесской областях.

Ранее сообщалось, что в избирательной кампании на Украине зафиксированы масштабные нарушения.

Кроме того, кандидат в президенты страны, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сторонников быть крайне внимательными на предстоящих выборах, так как в бюллетене будет кандидат – ее однофамилец.