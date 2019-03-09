Тимошенко посоветовала избирателям идти на выборы с тремя парами очков

Кандидат в президенты Украины, бывший премьер-министр страны и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала своих сторонников быть крайне внимательными на предстоящих выборах и учесть, что в бюллетене будет кандидат – ее однофамилец.

«Два [кандидата с фамилией] Тимошенко в бюллетене – унизительная технология, потому что мои оппоненты зарегистрировали моего полного тезку, чтобы люди, когда волновались или забыли очки, не рассмотрели», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина».

Тимошенко подчеркнула, что таким образом действующий глава украинского государства Петр Порошенко хочет одержать нечестную победу.

«Берем трое очков на участки и знаем, что такие технологии работают», – призвала Тимошенко.

Она добавила, что в выборах президента Украины никогда не участвовало так много кандидатов. «Никогда не было 40 кандидатов (в настоящее время число кандидатов уменьшилось до 39 человек – прим. ВЗГЛЯД). Цель – чтобы около действующего президента собрать посредством админресурса и подкупа большинства [голосов], а остальные [кандидаты] имели бы разрозненные голоса, и была бы победа у действующего [президента] в первом туре», – полагает она.

Напомним, в избирательном бюллетене на выборах президента Украины 31 марта в числе прочих фамилий будут две одинаковые: речь о Юлии Тимошенко и депутате Верховной рады Юрии Тимошенко.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта. Газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем хочет стать главой украинского государства.