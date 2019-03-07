Еще один кандидат снялся с президентских выборов на Украине

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов снял свою кандидатуру с выборов президента страны в пользу лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

«Я рад, что партия «Народный контроль» поддержала такое мое решение, потому что целиком осознает, что нам сегодня нужно, чтобы к власти пришел новый адекватный президент, честный президент, президент, который сможет выполнить те запросы общества, которых оно ожидает уже много-много лет. Шанс на это есть, однозначно, и я уверен в том, что Гриценко выйдет во второй тур», – передает его слова «Интерфакс».

4 марта свою кандидатуру с выборов снял также лидер партии «Самопомощь», мэр Львова Андрей Садовый, он также поддержал Гриценко. А 1 марта в его пользу снялся с выборов выдвиженец партии «Сила людей» Дмитрий Гнап.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, кто и зачем хочет стать президентом Украины.