Еще один кандидат снялся с президентских выборов на Украине

7 марта, четверг | Последнее обновление — 19:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Согласовано новое перемирие в Донбассе
Разделы
Что кроется за секретным газовым планом Украины
США нанесли новый удар по сближению России и Германии
Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина
Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину
России нужен закон Кирилла Толмацкого
Актеры больше не хотят играть добрых полицейских
Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Нарко-педофильский скандал загнал оппозицию в банку
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Отличительной чертой отечественной оппозиции является принципиальный отказ каяться за пойманных даже на самых мерзких высказываниях, неприглядных поступках и просто отвратительных преступлениях. Разгадка подобных действий весьма проста. Подробности...
Обсуждение: 43 комментария
Так и возникает здоровое гражданское общество
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Даже не знаю, кому отдать первое место в соревновании чиновничьего чванства и непрофессионализма. Очень трудный выбор. Но хорошо, что они уже постепенно учатся извиняться. Растут, можно сказать, над собой. Хорошая тенденция. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
Путин поздравил женщин-полицейских с 8 марта, сидя на коне
Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый Оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздникомПодробности...
Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками
Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красеПодробности...
В Женеве открылся крупнейший международный автосалон
В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail ConceptПодробности...
|
© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
|
|
В начало страницы •
Поставить закладку •
На главную страницу •
Читайте нас на Facebook