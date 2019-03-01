Кандидат в президенты Украины Дмитрий Гнап снял свою кандидатуру

Выдвиженец партии «Сила людей» Дмитрий Гнап сообщил, что отказывается от участия в выборах в пользу экс-министра обороны, кандидата в президенты Анатолия Гриценко.

«Раньше я тоже обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю это свое обещание, и готов тоже сняться в пользу Анатолия Гриценко», – заявил Гнап в Facebook, сообщает РИА «Новости».

До этого свою кандидатуру с выборов в пользу Гриценко снял и мэр города Львов, лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой.

Однако, решение Гнапа должен одобрить съезд партии «Сила людей», назначенный на субботу. На съезд партии приглашен Гриценко.

Очередные выборы президента Украины намечены на 31 марта.

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