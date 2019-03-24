Госсекретарем Казахстана назначен экс-посол в России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, которым назначил Марата Тажина государственным секретарем республики, сообщили в пресс-службе президента страны.

Этим же указом Тажин освобожден от должности первого заместителя руководителя администрации президента республики, передает ТАСС.

58-летний Тажин в разные годы занимал должности посла Казахстана в России, государственного секретаря республики, помощника президента – секретаря Совета безопасности Казахстана.

Кроме того, Токаев назначил Мурата Нуртлеуова помощником президента республики и освободил его от должности посла в Финляндии и посла в Эстонии по совместительству.

Главой администрации президента Казахстана стал Бакытжан Сагинтаев, ранее занимавший пост госсекретаря Казахастана.

Во вторник Нурсултан Назарбаев, руководившего Казахстаном почти 30 лет, объявил об уходе в отставку. Его преемником стал спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Сам Назарбаев останется во главе Совбеза республики.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новом статусе Назарбаева, а эксперт оценил перспективы Токаева.