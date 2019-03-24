Загитова поблагодарила Тутберидзе за золото чемпионата мира

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24 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:13  |  vz.ru
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Проблемы США помогли российским рынкам и рублю

В прошлом году США обвалили рубль, а в этом помогли ему поднятьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Федеральная резервная система столь резко и неожиданно развернула свою риторику, что породила массу вопросов. Может быть, проблемы в американской экономике намного серьезней, чем кажется со стороны, или регулятор просто капитулировал перед Трампом и инвесторами? Для российских рынков и рубля это стало настоящим подарком. Не испортит ли позитив российский ЦБ? Подробности...
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Ссора России и Польши напомнила о выстреле СССР себе в ногу

Если исходить из пропорции «количество населения / количество погибших», Польша стала наиболее пострадавшей от Второй мировой войны странойФото: общественное достояние
Между Москвой и Варшавой новый конфликт, в центре которого – грядущее 80-летие со дня начала Второй мировой войны. В частности, Польша вновь дала понять России, что возлагает на нее ответственность за «удар в спину» в 1939-м и видит в этом «ударе» параллели с присоединением Крыма. Взаимосвязь между этими событиями действительно есть. Подробности...
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Моряки бьются с Росгвардией за право на важнейший для себя символ

Даже лично министр обороны в особых случаях носит кортикФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
Военные моряки – пенсионеры снова жалуются на проблемы с ношением важнейшего для них символического атрибута – кортиков. Действительно ли не было выполнено распоряжение Владимира Путина по этому поводу, как регулируется ношение кортика законом и что нужно сделать моряку, чтобы и на пенсии иметь право на ношение этой части парадной одежды? Подробности...
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США готовятся отдать Израилю часть Сирии

Солдаты ЦАХАЛа на Голанах теперь будут чувствовать себя еще увереннееФото: Gil Eliyahu-Jinipix/Zuma/ТАСС
Вашингтон вновь доказал, что соблюдения международного права он требует только от других, но не от себя. Трамп через твиттер призвал узаконить 52-летнюю израильскую оккупацию Голан, хотя все страны мира считают эти высоты частью Сирии. Почему этот призыв бьет не только по арабскому миру, но и по России? И поможет ли один твит премьеру Нетаньяху выиграть апрельские выборы в Кнессет? Подробности...
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В крушении эфиопского «Боинга» заподозрили искусственный интеллект

На борту погибшего в Эфиопии самолета, к несчастью, оказались и россияне – молодые путешественникиФото: Tiksa Negeri/Reuters
Упавший под Аддис-Абебой эфиопский «Боинг» оказался, так сказать, родным братом лайнера, погибшего в ноябре у берегов Индонезии. Это та же самая, совсем новая модель – Boeing 737 Max. Как и тот самолет, этот упал вскоре после взлета. Бывалые летчики задаются вопросом, не кроется ли причина в том, что на борту было «слишком много автоматики», ведь машиной, по сути, управлял робот? Подробности...
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Чтобы все взлетело, нужен суверенитет духа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Себя он называет самым влиятельным политическим философом современных Нидерландов. Он выступает в парламенте по-латыни, притащил в кабинет рояль и музицирует в свободное время, подчеркнуто не знает и не желает знать ничего о современной молодежной культуре, что не мешает ему быть кумиром этой самой молодежи. Подробности...
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Пенсионерки с «Эха Москвы» оказались агрессивнее хулиганов

Антон Крылов, журналист
Одним из главных производителей «атмосферы ненависти» в стране (подчеркнем, ненависти политической) оказался сайт СМИ, авторы которого регулярно обвиняют в продуцировании этой самой атмосферы государство или своих оппонентов. Подробности...
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Командир атомной подлодки получает меньше депутата Госдумы

Никита Коваленко, замредактора отдела политики газеты ВЗГЛЯД
Армию начали кормить. Если не хорошо, то хотя бы более-менее достойно. Слово «военнослужащий» наконец-то перестало быть эквивалентом слова «нищий». Денежное довольствие серьезно повысили. Но есть и ложка дёгтя. Подробности...
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      В мечетях Новой Зеландии расстреляли десятки людей

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          За кого из российских фигуристок вы больше болеете?
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          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

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            Загитова поблагодарила Тутберидзе за золото чемпионата мира

               24 марта 2019, 11:44
            Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press
            Текст: Ольга Никитина

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            Российская фигуристка Алина Загитова выразила благодарность своим наставникам после того, как одержала победу на чемпионате мира в японском городе Сайтама.

            «Мне посчастливилось работать с моими любимыми тренерами, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз], Сергей Викторович [Дудаков], Людмила Борисовна [Шалашова], Алексей Железняков и Сергей Александрович [Розанов] – это ваша победа, ваше мастерство, наше общее чемпионство», – написала она в Instagram.

              

            После победы на чемпионате мира Загитова стала первой представительницей России, выигравшей все титулы в мировом фигурном катании.

            Накануне Этери Тутберидзе расскащала, что Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

            На ваш взгляд

             
            За кого из российских фигуристок вы больше болеете?




            Обсуждение: 28 комментариев

            Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, на третьем месте оказалась россиянка Евгения Медведева. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.


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