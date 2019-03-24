Загитова поблагодарила Тутберидзе за золото чемпионата мира

Российская фигуристка Алина Загитова выразила благодарность своим наставникам после того, как одержала победу на чемпионате мира в японском городе Сайтама.

«Мне посчастливилось работать с моими любимыми тренерами, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна [Тутберидзе] и Даниил Маркович [Глейхенгауз], Сергей Викторович [Дудаков], Людмила Борисовна [Шалашова], Алексей Железняков и Сергей Александрович [Розанов] – это ваша победа, ваше мастерство, наше общее чемпионство», – написала она в Instagram.

После победы на чемпионате мира Загитова стала первой представительницей России, выигравшей все титулы в мировом фигурном катании.

Накануне Этери Тутберидзе расскащала, что Загитова могла сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме меньше чем за неделю до старта соревнований.

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Напомним, российская фигуристка Алина Загитова стала победительницей чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, на третьем месте оказалась россиянка Евгения Медведева. Второе место заняла представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева.