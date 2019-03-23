«Русские витязи» прибыли в Малайзию для выступления на международном авиасалоне

Экипажи авиагруппы «Русские витязи» прибыли в Малайзию, они примут участие в международном авиасалоне LIMA-2019; об этом сообщило Минобороны России.

«Во время проведения авиасалона летчики «Русских Витязей» продемонстрируют пилотаж в составе четырех экипажей на самолетах Су-30СМ. Также они выступят парой и одиночно, показав самые эффектные фигуры и перестроения», – рассказали в министерстве, передает РИА «Новости».

Перелет прошел с четырьмя промежуточными посадками, добавили в ведомстве.

«Русские витязи» примут участие в открытии международной выставки», – уточнили в Минобороны.

Международный авиасалон LIMA-2019 будет проходить с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

Впервые «Русские витязи» выступили на Су-30СМ за рубежом во время авиасалона LIMA-2017, пилоты продемонстрировали тогда фигуры высшего пилотажа.