Пуск ядерного реактора успешно состоялся на новом энергоблоке Нововоронежской АЭС-2

На Нововоронежской АЭС-2 состоялся успешный пуск ядерного реактора ВВЭР-1200 энергоблока №2, сообщила пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

В пятницу, 22 марта, в 22.01 мск «реакторная установка инновационного энергоблока №2 с реактором ВВЭР-1200 Нововоронежской АЭС-2 выведена на минимально контролируемый уровень мощности», передает РИА «Новости».

Указывается, что «впервые в реакторе энергоблока, работающем на мощности достаточной для контроля за цепной реакцией деления, зафиксирован нейтронный поток, соответствующий минимально контролируемому уровню».

После в соответствии с программой физического пуска энергоблока специалисты проведут испытания, которые необходимы для подтверждения надежности всей системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки.

Затем начнется этап энергетического пуска энергоблока. К концу 2019 года планируется ввод энергоблока №2 НВ АЭС-2 в опытно-промышленную эксплуатацию.

По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000, энергоблок поколения «3+» с реактором ВВЭР-1200 обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом»).

Станция расположена в 42 километрах южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с водой под давлением).