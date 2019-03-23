Трампу предложили «уйти ради будущего человечества»

Глава американского государства Дональд Трамп должен «уйти ради будущего всего человечества», заявил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

По словам министра, «уйти» должны Трамп, вице-президент США Майк Пенс «и компания». Так Арреаса отреагировал на заявление Пенса, потребовавшего от президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти, передает РИА «Новости».

Напомним, все дипломаты США покинули Венесуэлу.