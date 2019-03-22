США объявили о полном освобождении Сирии от «Исламского государства»

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что территория Сирийской арабской республики полностью освобождена от террористической группировки «Исламское госдуарство»*.

Об этом сообщает РИА «Новости».

20 марта президент США Дональд Трамп пообещал, что последний оплот ИГ* в Сирии будет уничтожен «к вечеру». 21 марта американские СМИ заявили о полной победе над этой группировкой в республике.