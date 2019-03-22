Нефть подешевела в ожидании продления сделки ОПЕК+

Цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром снижаются, оставаясь при этом в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне надежд на то, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца 2019 года.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,21% – до 67,72 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,23%, составив 59,84 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цены на нефть остаются в районе максимальных отметок с ноября 2018 года на фоне приверженности стран ОПЕК+ действующим договоренностям, достигнутым в конце прошлого года, о сокращении добычи суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года. Кроме того, согласно последним заявлениям министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, ОПЕК+, в случае принятия решения о переходе к наращиванию объемов производства нефти во втором полугодии, вряд ли полностью отпустит добычу, определенные ограничения все равно останутся.