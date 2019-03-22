Претендент на звание самого быстрого боевого вертолета совершил первый полет

Новый американский вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который, как предполагается, должен почти вдвое превзойти по скорости существующие аналоги, совершил первый испытательный полет, указывается в совместном сообщении компаний Boeing и Sikorsky.

В Сеть также было выложено видео первого полета.

На нем видно, как вертолет медленно движется над площадкой вперед и назад, совершает разворот на месте, зависает и приземляется.

Он оснащен двумя соосными винтами, а ключевой особенностью боевой машины является конструкция хвоста, который заканчивается третьим мощным винтом, направленным назад и расположенным в центре широко разнесенного в стороны на горизонтальных стабилизаторах двухкилевого вертикального оперения, передает РИА «Новости».

«DEFIANT спроектирован так, чтобы летать на скорости, примерно в два раза превышающей показатели обычных вертолетов, и имеет в два раза больший радиус действия, при этом сохраняя лучшие, а то и более превосходные летные качества обычных вертолетов», – заявил вице-президент компании Sikorsky Дэн Спур.

Новая разработка призвана удовлетворить запрос властей США на существенное увеличение скорости и дальности полета вертолетов.

Данная машина ориентирована на программу Пентагона «Будущий вертикальный взлет», которая предусматривает разработку новых вертолетов пяти категорий для замены стоящих на вооружении сухопутных сил «Черных ястребов» (UH-60 Black Hawk), «Апачей» (AH-64 Apache), «Чинуков» (CH-47 Chinook) и «Кайова» (OH-58 Kiowa).

Сроки замены разные для разных категорий. Для легких вертолетов начало намечено на 2030 год, для средних – 2027-2028 годы, тяжелых – 2035 год.

«Данные, полученные от DEFIANT, помогут сухопутным силам выработать требования к новым вертолетам общего назначения, принятие которых в строй ожидается в 2030-х годах», – сказано в пресс-релизе.

Напомним, в мае 2017 года сообщалось, что компании Bell Helicopter и Sikorsky Aircraft совместно с Boeing представили два варианта замены вертолетов для сухопутных войск США.

Вариант компании Sikorsky предполагал создание вертолета SB-1 Defiant соосной схемы с толкающим винтом в хвостовой части на основе экспериментальной разработки X2 и небольшого разведывательного вертолета S-97 Raider.