Военные опровергли сообщения об издевательстве над солдатами в Забайкалье

Информация об издевательствах офицеров над солдатами-срочниками на полигоне Цугол в Забайкальском крае не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

«Комиссиями штаба Восточного военного округа совместно с правоохранительными органами завершена проверка состояния правопорядка и воинской дисциплины, организации учебно- боевой деятельности в соединениях и воинских частях округа в Забайкальском крае. Предварительные итоги проверки позволяют сделать вывод, что получившая распространение в СМИ информация об «издевательствах молодых офицеров над военнослужащими по призыву» на полигоне Цугол не соответствует действительности, является информационным вбросом, порочащим репутацию военнослужащих и авторитет Вооруженных сил России», – передает ТАСС сообщение представителей ВВО.

Отмечается, что комиссии провели телесный осмотр солдат, индивидуальные беседы и анонимное анкетирование, по результатам которых внеуставных отношений выявлено не было. Кроме того, было заключено, что военнослужащие проживают в новых отапливаемых палатках и обеспечены трехразовым питанием, что отвечает установленным требованиям.

Ранее комитет солдатских матерей Забайкалья обратился в военную прокуратуру Читинского гарнизона с просьбой проверить сообщения из социальных сетей об издевательствах над солдатами на полигоне Цугол.

В 2016 году сообщалось о дедовщине в одной из воинских частей Карачева Брянского гарнизона.