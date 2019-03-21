Синоптики рассказали о погоде в Москве

В четверг, 21 марта, в столичном регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются небольшие, местами умеренные осадки – снег с дождем, утром местами гололедица, предупреждают синоптики.

По данным на сайте Гидрометцентра, температура в Москве составит от 3 до 5 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 1-6 градусов. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление – 749 миллиметров ртутного столба.