Мигрант в Италии поджег автобус с детьми

В итальянской провинции Кремона работающий водителем сенегалец угнал, а потом поджег школьный автобус, где находился 51 ребенок.

После угона 57-летний мужчина разлил по автобусу с детьми бензин, передает «Интерфакс».

По данным очевидцев, он кричал, что из пассажиров автобуса не выживет никто, а также что он хочет «остановить смерти в Средиземном море». После остановки автобуса полицией водитель поджег салон.

Стражи порядка сумели оперативно эвакуировать школьников из автобуса. Благодаря этому никто из детей не погиб, однако 14 человек пришлось госпитализировать в связи с жалобами на отравление продуктами горения.

Отмечается, что уроженец Сенегала получил итальянское гражданство в 2004 году. По данным полиции, в нарушениях закона ранее водитель замечен не был.