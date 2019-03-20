В Москве разоблачены рейдеры из 90-х

Следственный комитет разоблачил банду рейдеров, которые действовали в Москве в 1990–2000-х годах и были причастны к многочисленным убийствам и похищениям, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она отметила, что банда действовала на территории Москвы и области, на счету преступной группировки похищения и убийства людей, вымогательства и рейдерские захваты предприятий, передает РИА «Новости».

«В рамках уголовного дела СК совместно с ФСБ проведен обыск на территории Московской области и обнаружен тайник, из которого изъяты 36 килограммов взрывчатых веществ, два самодельных взрывных устройства, порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций», – рассказала Петренко.

В частности, изъяты гранатометы «Муха», «Шмель», автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы УЗИ, «Витязь», «Скорпион», пистолеты и револьверы, многие из которых с глушителями. Также найдены гранаты и запалы к ним, 15 тыс. патронов.

Задержаны несколько соучастников преступлений, а также два киллера.

«В настоящее время расследование уголовного дела находится в активной стадии, поэтому более подробная информация может повредить следствию», – уточнили в СК.

Расследование проводится вместе с ФСБ.