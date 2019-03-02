В Киеве рассказали, почему ВСУ не открыли огонь по участникам «Крымской весны»

Военнослужащие Украины отказались открывать огонь по участникам «Крымской весны» в 2014 году, заявил украинский адмирал Игорь Тенюх на украинском телевидении.

Тенюх заявил, что он, будучи исполняющим обязанности министра обороны в правительстве Арсения Яценюка, отдавал приказ «стрелять на поражение», но военные отказались исполнять приказ, передает РИА «Новости».

«Приказы были, выполнять было некому», – сказал Тенюх. Он добавил, что солдаты были не готовы стрелять по людям.

Бывший глава минобороны отметил, что из 12 тыс. служащих Военно-морских сил Украины 10 тыс. перешли на сторону России.

В марте 2018 года бывший начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что, по мнению Тенюха, в феврале 2014 года ВСУ были не готовы воевать с Россией.