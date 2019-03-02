МВД предложило разработать открытую для россиян базу данных автомашин

МВД предложило создать единый государственный реестр автомобилей, к которому смогут обратиться все россияне.

Проект закона опубликован на портале нормативно-правовых актов, передает РИА «Новости».

Он представляет собой поправки к закону «О государственной регистрации транспортных средств», который вступит в силу летом 2019 года.

По замыслу авторов, реестр будет отдельной системой, в которой любой желающий сможет запросить бесплатную выписку через портал госуслуг и получить информацию о VIN, регистрационном знаке, годе выпуска, экологическом классе, мощности авто, числе собственников и сроках владения машиной.

При этом личные данные (имена, фамилии, ИНН, номера паспорта, СНИЛС, адреса регистрации), номер паспорта авто и сведения о расположения руля будут доступны только сотрудникам правоохранительных органов.

На данный момент в России зарегистрировано свыше 60 млн транспортных средств, данные о них содержатся в федеральной системе ГИБДД.