«Бухарестской девятке» объяснили, зачем России Крымский мост

Крымский мост помогает России решать внутренние задачи, а не достигать «геополитических целей», как считает «Бухарестская девятка», заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Возводя Крымский мост, мы, прежде всего, решаем свои внутренние проблемы, соединяя основную часть России с полуостровом», – приводит его слова РИА «Новости».

Клинцевич отметил, что Крымский мост «просто удобнее», в том числе для отдыха и туризма. Кроме того, заметил сенатор, мост подтверждает, что Крым есть и навсегда останется российским.

«Что касается геополитической роли Крымского моста, о котором заявила «Бухарестская девятка», то по этому поводу любой ответственный политик в России может сказать только следующее: «И в дальнейшем наша страна будет жестко отстаивать свои национальные интересы, иного просто нам не дано», – заключил политик.

Напомним, страны – участники «Бухарестской девятки» по итогам саммита приняли декларацию, в которой говорится о геополитической ценности Крымского моста.

В «Бухарестскую девятку» входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва.