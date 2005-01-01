«Бухарестская девятка» заявила о геополитической ценности Крымского моста

Страны-участники «Бухарестской девятки» по итогам саммита приняли декларацию, в которой говорится об «угрозе» со стороны России.

В декларации сообщается, что напряженная ситуация у Азовского моря нуждается в последовательном и стратегическом подходе со стороны НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Actmedia.

Участники саммита отметили, что Россия якобы не соблюдает международное право, демонстрирует «конфронтационное поведение» и использует Крымский мост «для своих геополитических целей».

Также в документе одобряется военное присутствие в Европе США и Канады, участники саммита обязались тратить на оборону не меньше двух процентов ВВП.

Организацию «Бухарестская девятка» входят Румыния, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Саммит был приурочен к 70-летию основания НАТО, он состоялся в словацком городе Кошице. В нем также участвовал генсек НАТО Йенс Столтенберг.