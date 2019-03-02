В Казани пройдет очередная акция проекта «Велодобро»

В воскресенье казанские активисты проведут очередную акцию по сбору старых и ненужных велосипедов. Активисты проекта «Велодобро» чинят их и отдают сиротам и детям из бедных семей. В течение года поставлена цель собрать тысячу велосипедов.

В воскресенье активисты проекта «Велодобро» проведут в Татарстане очередную акцию по сбору старых велосипедов. На средства президентского гранта они чинят их и дарят детям из бедных семей, сиротам. Только за полгода дети получили 450 велосипедов.

Активисты говорят, что возможность подарить старым вещам новую жизнь, не привлекая дополнительных ресурсов, – наглядный пример «экономики обмена». С ее помощью люди делятся друг с другом имеющейся собственностью и параллельно совершают добрые дела. За год инициаторы проекта планируют собрать 1000 велосипедов.

Присоединиться к акции и сдать старый велосипед может любой житель Казани. Также горожане могут поучаствовать в сборе вторсырья в мобильные пункты, которые проезжают по всем районам города раз в две недели. Акция реализуется в рамках долгосрочного проекта «Добрая Казань» – одного из 12 приоритетов городского развития.