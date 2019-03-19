Второй ребенок погиб в Алеппо от обстрела школьного автобуса снайпером боевиков

После снайперского обстрела школьного автобуса в сирийском Алеппо от тяжелых ранений в больнице умерла восьмилетняя девочка, двенадцатилетний мальчик скончался на месте, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

По поступающим данным, тяжелые ранения также получила сопровождавшая детей учительница, передает РИА «Новости».

Генерал подчеркнул, что провокация боевиков направлена на дестабилизацию обстановки в Идлибской зоне деэскалации и срыв соглашения о создании демилитаризованной зоны.

«При этом, для придания наибольшего резонанса своим преступлениям, боевики перешли к бесчеловечным терактам, начав цинично и целенаправленно уничтожать детей», – заявил Купчишин.

Напомним, во вторник боевики экстремистских группировок обстреляли в Алеппо школьный автобус, в результате от пули снайпера погиб ребенок.

Накануне Иран потребовал вывода из Идлиба всех иностранных вооруженных формирований. В минувшую среду ВКС России по согласованию с Турцией нанесли точечный авиаудар по складу с вооружением и боеприпасами террористов в сирийском Идлибе.