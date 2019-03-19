При прорыве дамбы в Новгородской области погиб человек

Во время прорыва дамбы в Новгородской области погиб рабочий, чистивший водовод под трассой, сообщили в региональном Следственном комитете.

Трагедия произошла около 12.35 у населенного пункта Оксочи под Малой Вишерой, передает «Интерфакс».

В результате прорыва дамбы ударом воды рабочего забросило на дерево, где он скончался от полученных травм. Еще двое получили ранения. На месте происшествия работает следственная группа, подробности выясняются.

В январе в бразильском штате Минас-Жейрас при прорыве дамбы погибли более ста человек.