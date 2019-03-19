Путин заявил о необходимости талантливых и мотивированных людей для России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новые перспективы перед победителями конкурса «Лидеры России» станут полезны и управленческим структурам, и им самим.

«Мне очень приятно отметить, что в этом году у нас рекордное число заявок на этот конкурс – 227 тыс., 300 финалистов, все финалисты получат по 1 млн рублей», – сказал Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

Он напомнил, что победителями стали 104 человека.

«(Они) получат, кроме денежного вознаграждения, еще и наставников – людей очень опытных, с большим опытом работы, доказавших свою состоятельность результатами своего труда, результатами своей жизни. Поэтому вам будет интересно», – обратился президент к победителям конкурса.

Он выразил надежду на то, что новые перспективы будут не только интересны участникам, но и полезны «для различного рода деятельности – это и социальная сфера, и бизнес, и государственная, муниципальная служба».

«Практика предыдущих мероприятий подобного рода показывает, что это имеет смысл и для различных уровней управления, для различных сфер деятельности, и для тех, кто принимает участие в этих мероприятиях», – заметил Путин.

Президент добавил, что конкурс становится все более престижным и интересным. Одновременно проводятся и «другие мероприятия, связанные с поиском талантливых, мотивированных на интересную работу людей, людей молодых, перспективных».

Ранее была анонсирована встреча Путина с победителями конкурса «Лидеры России».

Второй конкурс «Лидеры России» проходил с 10 октября 2018 года, для регистрации подали заявки более 227 тыс. человек. Конкурс впервые стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, среди которых 18 участников из-за рубежа – Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Украины.

Финалистов оценивали по таким критериям, как лидерство, нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, инновационность, социальная ответственность. Задания для финалистов были основаны на реальных ситуациях и представлены компаниями – партнерам конкурса. По итогам всех испытаний было отобрано 300 финалистов. Более 100 человек стали победителями.