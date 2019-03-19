Минтранс предложил обнулить ставку НДС на внутренние авиарейсы в России

Министерство транспорта предложило министерству финансов обнулить ставку НДС на все внутренние авиарейсы.

Также Минтранс предложил включить в это число московские авиарейсы, передает ТАСС.

Напомним, в начале марта глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может повысить цены на билеты российских авиакомпаний по соответствующим направлениям на 10-12%.