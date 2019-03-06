Конфликт Индии и Пакистана ударит по карману российских авиапассажиров

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что закрытие неба над Пакистаном может повысить цены на билеты российских авиакомпаний по соответствующим направлениям на 10-12%.

«Дело в том, что пока для того, чтобы обеспечить свои обязательства перед пассажирами, они (авиакомпании) организуют такого рода рейсы – и стыковки с дополнительными дозаправками, и облеты они организуют за счет собственных внутренних резервов», – пояснил Дитрих, передает РИА «Новости».

Он отметил, что на данный момент информации о значительных убытках по этому поводу нет. Также министр добавил, что компании пока не предоставили в Минтранс оценки своих убытков.

Дитрих выразил надежду, что авиакомпании смогут перестроиться из-за сложившейся ситуации.

«Скорее всего, это на цену билета повлияет, но не сейчас, а через какое-то время. Процентов 10–12 (может составить удорожание билетов по соответствующим направлениям)», – отметил глава Минтранса.

Ранее из-за конфликта Пакистана и Индии в Россию вынуждены были вернуться два самолета авиакомпании Azur Air, летевшие во Вьетнам и в Таиланд. Аэрофлот также поменял расписание пяти рейсов в связи с закрытием неба над Пакистаном.

Напомним, что из-за военного конфликта Индии и Пакистана было нарушено авиасообщение между Россией и Таиландом.