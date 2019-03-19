Мужчину с простреленной головой нашли в центре Москвы

В центре Москвы найдено тело с огнестрельным ранением головы, сообщил источник в правоохранительных органах.

«На улице Большая Полянка, 30, обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Недалеко от тела найдено огнестрельное оружие», – сказал собеседник ТАСС.

Он отметил, что на месте происшествия проводит работу следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства произошедшего.

В начале марта на юго-востоке Москвы произошла массовая драка со стрельбой и поножовщиной, ранения получили несколько человек.