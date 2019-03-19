Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник вырос на 3 копейки – до 64,39 рубля, курс евро поднялся на 9 копеек, составив 73,07 рубля.

Стоимость нефти утром выросла до 67,66 доллара за баррель марки Brent, передает РИА «Новости».