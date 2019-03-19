Житель Камчатки получил 10 лет тюрьмы за попытку вступить в ИГ

Дальневосточный окружной военный суд приговорил жителя Камчатки к 10 годам лишения свободы за попытку вступить в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство*» (ИГ*), сообщили в региональном управлении ФСБ России.

По данным следствия, в 2017 году осужденный через третьи страны намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований, передает ТАСС.

«Кроме того, он склонял своего знакомого к выезду в страны Ближнего Востока и вступлению в ряды [запрещенной в России террористической организации] ИГ*. В апреле 2017 года злоумышленник собирался выехать за рубеж для осуществления незаконных намерений, но был задержан оперативниками ФСБ России в городе Елизово», – отметили в управлении.

Уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической») и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), расследовало управление ФСБ России по Камчатскому краю.

«Дальневосточным окружным военным судом житель города Елизово признан виновным в намерении вступить в запрещенную международную террористическую организацию «Исламское государство*»* и вербовке в ряды незаконного вооруженного формирования знакомого. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – проинформировали в ФСБ.

В минувший четверг в Ставропольском крае нейтрализовали двух боевиков, планировавших совершить теракт. Днем ранее готовившего теракт боевика нейтрализовали в Самарской области.

Напомним, в ноябре 2017 года Госдума приняла законопроект о пожизненном заключении для вербовщиков террористов.