Планировавших теракт боевиков уничтожили на Ставрополье

В Ставропольском крае нейтрализовали двух боевиков, планировавших совершить теракт.

«В ночь на 14 марта органами ФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Ставропольском крае была получена информация о возможном перемещении вооруженных бандитов на автомобиле в Шпаковском районе вблизи хутора Балки», – сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает ТАСС.

Правоохранители попытались остановить подозрительный автомобиль, при этом мужчины, находившиеся в машине, открыли огонь из автоматов, бросили гранату и попытались скрыться.

«В ходе боеконтакта двое бандитов нейтрализованы», – добавили в НАК.

Отмечается, что оба боевика были сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*».

В ночь с 12 на 13 марта в Самарской области в ходе спецоперации нейтрализовали бандита, планировавшего совершить теракт.