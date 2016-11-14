Трамп пожертвовал четверть зарплаты министерству внутренней безопасности США

Глава Белого дома Дональд Трамп перечислил министерству внутренней безопасности США 100 тыс. долларов – четверть зарплаты, которую он получил за работу на посту президента Соединенных Штатов.

«Хотя пресса не любит об этом писать, а мне от них это и не надо, я отдаю свою годовую зарплату президента в размере 400 тыс. долларов различным ведомствам в течение года. Эту [часть] я отдаю министерству внутренней безопасности США», – написал американский лидер в своем Twitter, прикрепив к записи снимок чека на сумму в 100 тыс. долларов.

Напомним, после победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента США, составляющей 400 тыс. долларов в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать, поэтому он объявил, что намерен перечислять деньги на благотворительность.