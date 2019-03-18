На фестиваль «Крымская весна» в Москве пришли свыше 800 тыс. человек

В мероприятиях фестиваля «Крымская весна», приуроченного к пятилетию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, в российской столице приняли участие свыше 800 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Фестиваль проходил с 16 по 18 марта на 13 площадках Москвы, передает РИА «Новости».

Мероприятие посетили более 800 тыс. москвичей и гостей столицы.

По данным столичного главка МВД, нарушений общественного порядка при проведении празднеств не допущено.

Ранее в понедельник российский президент Владимир Путин во время встречи с крымской общественностью заявил, что Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет любить себя и защищать.

Напомним, 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

Согласно данным последних опросов, решение о воссоединении Крыма с Россией спустя пять лет после исторического решения положительно оценивают 88% россиян. Воссоединение также поддерживают 89% жителей республики, а 72% жителей полуострова считают, что возврат Крыма в состав России положительно сказался на их жизни.