Украина выразила протест в связи с визитом Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины заявило, что передало МИД России ноту протеста из-за визита российского президента Владимира Путина в Крым.

«В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», – цитирует РИА «Новости» заявление украинского ведомства.

По мнению МИД Украины, поездка Путина и других российских чиновников в Крым является «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», а также пренебрежением нормами международного права.

16 марта 2014 года после госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав России.

Ранее Путин прибыл в республику, где проходят торжества по случаю пятилетия Крымской весны. По его словам, Крымская весна показала всему миру, что Россия умеет себя любить и защищать.