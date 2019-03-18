PayPal заблокировал счет британского писателя за «нацистскую» сумму перевода

Платежная система PayPal заблокировала счет британского писателя, бывшего главреда ультраправого издания Breitbart News Майло Яннопулоса за то, что он потроллил другого пользователя, переведя 14,88 долларов.

Талия Лавин работала фактчекером The New Yorker, однако уволилась после допущенной ошибки: она заметила на фотографии ветерана Корпуса морской пехоты США татуировку, которую приняла за нацистский железный крест. На самом деле это был символ его подразделения. В итоге от издания и фактчекера потребовали извинений, но Лавин отказалась их приносить и уволилась, пишет в своем Facebook Andrew Green.

После этого Лавин попросила присылать ей деньги, чтобы «позлить нацистов».

Чтобы ее потроллить, Майло Яннопулос выслал ей 14,88 долларов через Pay Pal. Эти цифры являются кодовым лозунгом белых неонацистов. Сразу после этого PayPal заблокировал счет Яннопулоса навсегда.

Майло Яннопулос – британский полемист, политический комментатор, писатель, бывший главный редактор ультраправого издания Breitbart News. Известен как критик ислама, атеизма и феминизма.