Три страны Африки решили наладить торговлю с Крымом

Судан, Конго и Нигер решили наладить торгово-экономические связи с полуостровом и призвали международное сообщество снять с Москвы санкции из-за Крыма.

Авторы инициативы предложили резолюцию о мерах по налаживанию торговых связей с Крымом и другими субъектами России, передают «Известия» со ссылкой на национальные парламенты трех стран и министерство промышленности Судана.

Данную информацию подтвердил и глава Крыма Сергей Аксенов и сопредседатель ЯМЭФ Андрей Назаров. Они подчеркнули, что подобные инициативы показывают: действия ряда стран, нацеленные на международную изоляцию региона, обречены на провал.

Представители африканских стран намерены активизировать отношения с Россией, таким образом расширив сотрудничество компаний. Депутат национального собрания, член комиссии по экономическому развитию депутатской группы дружбы «Россия–Нигер» Умар Абдурахаман убежден, что международное сообщество должно снять все антироссийские ограничения и начать сотрудничать с республикой. Эту идею поддерживают и Судан с ДРК.

Сотрудничество России и стран Африки приведет к более широкому участию российских банков и инвесторов в развитии африканского континента. А министр промышленности и торговли Судана Хамид Мохаммед отметил, что африканские страны смогут стать надежным партнером России не только в политическом, ни и в экономическом плане.

«Важную роль при создании условий для таких контактов играют различные бизнес-площадки. Идеальной площадкой для этого становится ЯМЭФ – Крым имеет большой инвестиционный потенциал для развития экономического сотрудничества. Мы одновременно с коллегами из Нигера и ДРК вносим резолюцию в Национальное собрание для нормализации экономических отношений с полуостровом, – заявил он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в свою очередь выразил свое одобрение данной инициативы: «Мы очень рады, что сразу в нескольких странах Африки подняли вопрос о необходимости налаживания полноформатных торгово-экономических отношений с российскими регионами, в особенности с Крымом. Мы ценим эти дружественные шаги и открытую поддержку свободного выбора крымчан».

Он также отметил, что действия других стран, намеренных изолировать регион, обречены на провал, так как каждый год полуостров посещает все больше иностранных бизнесменов, политиков и общественных деятелей.

«Наши гости видят, что заявления о нарушениях прав человека и плохих условиях – обыкновенная ложь и пропаганда. Крым с 2014 года активно развивается и становится всё более привлекательным не только для простых граждан, но и для зарубежных инвесторов», – добавил Аксенов.

Сопредседатель пятого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) рассказал о перспективности сотрудничества Африки и Крыма, отметив рост товарооборота до 14,5 млрд долларов и множество взаимовыгодных пересечений: «Африканские государства нуждаются в технологиях и наработках в машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, вопросах инфраструктуры. Здесь у Крыма объективно большой опыт в наращивании мощностей. В связи с этим Ялтинский форум уже второй год подряд приглашает представителей африканских стран для построения бизнес-диалога. В прошлом году на форуме мы принимали делегатов из 20 стран. В апреле ожидаем 70 делегатов из 30 стран Африки. С участниками форума мы проведем гранд-секцию «Россия–Африка. Эволюция решений», где будем обсуждать большой пласт вопросов – от признания результатов крымского референдума до бизнес-сотрудничества».

Ранее глава Крыма отмечал важность позиции Китая по антироссийским санкциям.