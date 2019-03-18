Аксенов отметил важность позиции Китая по антироссийским санкциям

Крыму высоко ценит позицию Китая по антироссийским санкциям, говорится в заявлении главы республики Сергея Аксенова по случаю мероприятия в посольстве в Пекине, посвященного годовщине воссоединения полуострова с Россией.

«Для нас крайне важно, что Китай выступает против нелегитимных антироссийских и антикрымских санкций, введенных против нас за то, что мы законным путем отстояли права нашего народа на мирную жизнь и процветание», – отметил Аксенов, передает РИА «Новости».

Он заявил, что жители Крыма испытывают к китайскому народу самые теплые чувства «и верят, что именно китайцы, борющиеся за единство родины, прекрасно понимают чувства крымчан, воссоединившихся со своим отечеством».

Также Аксенов выразил надежду на активизацию участия китайских компаний в бизнес-проектах на полуострове, в том числе на их широкое участие в пятом ежегодном Ялтинском международном экономическом форуме, который пройдет 17-20 апреля.

Тем временем профессор политологии из Университета содружества Вирджинии в США Джуди Твигг заявила, что Россия побеждает в санкционной войне.

Кроме того, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что возможное принятие новых американских санкций против России «отразится на Европе, Китае и всем мире».