Тела двух детей найдены в реке в Кемеровской области

В реке в городе Прокопьевске Кемеровской области утонули двое детей – шести и семи лет, СК выясняет обстоятельства, при которых произошла трагедия.

«17 марта около 23.00 (по местному времени) поступило сообщение о безвестном исчезновении в городе Прокопьевске двоих детей, в возрасте шести и семи лет. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых тела детей обнаружены в реке, расположенной рядом с их домом», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По данному факту следственными органами СК по Кемеровской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как рассказали следователи, семья проживает в частном доме на берегу реки. Днем дети без присмотра гуляли на приусадебном участке. Около 18.00 мать заволновалась, что их нигде не видно.

«Стала самостоятельно их искать, однако безрезультатно. После чего женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия», – сообщили в СК.

Следствием рассматриваются все возможные версии произошедшего, в числе прочего – то, что дети могли скатиться к воде с возвышенности, не сумев затормозить. Также они могли слишком близко подойти к краю реки, лед просто обломился. В рамках расследования уголовного дела будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти погибших.

На месте работает следственная группа, в состав которой вошли следователи-криминалисты, возглавляет группу один из руководителей следственного управления, сотрудники МЧС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.