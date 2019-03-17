Уфимских канатоходцев задержали за проход между двумя многоэтажками

В полицию Уфы доставили троих 30-летних мужчин, которые в воскресенье натянули канат между двумя многоэтажками и прошли по нему, чем напугали местных жителей, сообщили в МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в 8.00 (6.00 мск) на улице Бакалинской в Уфе. Мужчины натянули канат между двумя высотными зданиями и прошли по нему, передает РИА «Новости».

За это они были задержаны и доставлены в отдел полиции №10 Советского района.

«Пострадавших при инциденте нет. В отношении мужчин заведено административное дело о мелком хулиганстве», – рассказал представитель башкирской полиции.

По его словам, молодые люди не пояснили причину своих действий. Их отпустили.