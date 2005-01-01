УВЗ намерен поставить Сирии бульдозеры и вагоны

Уралвагонзавод собирается поставлять свою дорожно-строительную технику и подвижные железнодорожные составы в Сирию, сообщил гендиректор УВЗ Александр Потапов.

«Долго подготовительные работы ведутся, но в конечном итоге, если мы получим хороший заказ, это будет и для Сирии хорошо, и для нас здорово», – отметил гендиректор УВЗ. По его словам, сирийцы готовы «хоть завтра» подписать контракт, но пока вопрос так не стоит, сообщает РБК.

«Главный вопрос в деньгах. Все исходит из возможностей финансирования, если у тебя средств хватает на 30 бульдозеров – это одна ситуация, если на 100 – другая. И цена у каждого бульдозера будет меняться в зависимости от массовости партии», – пояснил гендиректор УВЗ.

Он не стал отвечать на вопрос о возможности поставок в кредит.

Потапов подчеркнул, что дорожно-строительная техника является серьезным сегментом для УВЗ. По его словам, их «достаточно серьезно забили дешевые производители из Юго-Восточной Азии», поэтому «необходимы меры государственного регулирования».

По его мнению, меры должны ограничивать поступление иностранной продукции, если есть российские аналоги. По его словам, это вписывается и в рамки программы диверсификации, и в рамки программы импортозамещения.