Первый бизнесмен из «списка Титова» вернулся в Россию из США

Калужский бизнесмен Леонид Кураев вернулся из Соединенных Штатов в Россию; в Америку предприниматель перебрался после возбуждения в отношении него уголовного дела.

Как отметил представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Дмитрий Григориади, Кураев стал первым «американским участником» из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова, передает ТАСС.

«Его прилет был согласован заблаговременно, возвращался он в статусе обычного пассажира, общения с силовиками не было, процедура [возвращения] была комфортной», – рассказал Григориади.

По его словам, вскоре следственные органы свяжутся с бизнесменом и зададут ему вопросы в рамках уголовного дела.

Представитель бизнес-омбудсмена уточнил, что ранее в Россию удалось вернуть семь бизнесменов из Европы. Всего же в «список Титова» входят 40 предпринимателей.

В пресс-службе Титова сообщили, что уголовное дело против Кураева и других лиц было возбуждено в 2013 году по статье о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности. По версии следствия, Кураев был причастен к хищению линии по производству текстурированного соевого белка, находившейся на территории одной из исправительных колоний в Калужской области. В конце того же года дело прекратили в связи с амнистией, Кураев покинул российскую территорию.

В начале 2014 года прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного дела, предприниматель был объявлен в международный розыск. В январе 2018 года он подал заявку на вступление в «список Титова», который омбудсмен составил и передал президенту после встречи в Лондоне с россиянами, скрывающимися от правосудия.

Напомним, в начале прошлого года бизнес-омбудсмен обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть условия для прекращения международного розыска и изменения заочно избранных мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении нескольких десятков предпринимателей, желающих вернуться в нашу страну из-за границы. Глава государства поручил силовым ведомствам рассмотреть эту инициативу.

В январе 2019 года Генпрокуратура сняла ограничения на возвращение в Россию для пяти предпринимателей из «списка Титова».