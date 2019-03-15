Совбез ООН осудил нападение в Новой Зеландии

Совет Безопасности ООН в пятницу опубликовал заявление, в котором осудил нападение на посетителей мечетей в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли 49 человек.

«Члены Совета Безопасности вновь подтвердили, что терроризм во всех своих формах и проявлениях составляет одну из наиболее серьезных угроз международному миру и безопасности», – говорится в заявлении, текст которого передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Члены Совбеза ООН назвали атаку чудовищной и трусливой, а также указали, что любые акты терроризма являются преступными и не имеющими оправдания.

В пятницу в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба, в результате которой, по последним данным, погибли 49 человек, десятки пострадавших доставлены в больницу. Полиция задержала четырех подозреваемых.

Президент Владимир Путин направил премьеру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в Крайстчерче.