Силы НАТО в Европе возглавил отвечавший за ПРО американский генерал

Североатлантический альянс объявил о назначении новым верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе командующего американскими ВВС в Европе и Африке, генерала Тода Уолтерса, который отвечал «за воздушную и противоракетную оборону стран-членов НАТО».

«Североатлантический совет одобрил назначение генерала ВВС США Тода Д. Уолтерса на пост верховного главнокомандующего сил союзников в Европе», – говорится в сообщении альянса.

После завершения национальных процедур подтверждения Уолтерс приступит к выполнению своих функций в качестве преемника генерала Кертиса Скапарротти, передает РИА «Новости». Церемония смены командования ОВС НАТО в Европе ожидается весной в штабе в городе Монсе.

В качестве командующего силами ВВС союзников Уолтерс отвечает, в том числе, «за воздушную и противоракетную оборону стран-членов НАТО».

В прошлом году сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп намерен предложить кандидатуру генерала Тода Уолтерса на пост Главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе, а новым главой Центрального командования ВС США, вероятно, станет генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.