Подозреваемый в педофилии получил опекунство над жертвой через суд

Подозреваемый в педофилии москвич не сразу получил разрешение на усыновление мальчика из-за своего семейного положения, оно было выдано по решению суда, сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.

Следственные органы ГСУ СК по Москве ведут расследование дела в отношении мужчины 1959 года рождения. По данным следствия, в 2016 году он получил опекунство над мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия сексуального характера и вернул ребенка в соцсучреждение, передает РИА «Новости».

В октябре 2018 года он оформил опеку над другим мальчиком, в отношении которого совершил такое же преступление, поясняли в СК России.

«Мы прояснили для себя ситуацию по тому, как эти дети были переданы – и первый, и второй ребенок. Второй ребенок – не московский, он из другого региона, первый – был московский. Проживает этот гражданин на территории города Москвы, и, конечно, эти дети должны находиться на сопровождении органов опеки города Москвы», – пояснила Потяева.

Она добавила, что на данный момент СК ведет необходимую работу, а преступные действия в подобных случаях очень трудно доказать.

По ее словам, аппарат омбудсмена планирует обратиться в СК с просьбой проинформировать о ходе дела. Потяева отметила, что усыновленный в 2018 году мальчик изъят из семьи и находится в госучреждении.

«Мужчина, который осуществлял опеку, не с самого начала получил на это разрешение. Органы опеки первоначально отказывали в возможности принять ребенка, поскольку у этого мужчины в принципе нет семьи, и есть только престарелая мать. Мужчине 60 лет, и он не женат. Хотя эти основания не являются по закону причинами, по которым можно отказать, в органах опеки все равно было некое сопротивление этому. Человек обращался в судебные инстанции, и, как результат, было пересмотрено его дело, и дети были ему отданы», – уточнила Потяева.

Она отметила, что за весь период проживания ребенка с мужчиной сигналов о том, что с ним происходит, не поступало. «Поэтому органы опеки осуществляли тот контроль, который должны осуществлять, но никаких сигналов не было», – сказала омбудсмен.

«Мужчина сейчас прошел обследование на полиграфе, и полиграф дал отрицательный результат по той теме, в которой он подозревается», – отметила она.